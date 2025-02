Festnahme am Hauptbahnhof Halle Kein Ticket im Zug: Fehlende Fahrkarte hat Konsequenzen für Reisenden

Die Bundespolizei hat am Sonntag einen Mann nach einer Ticketkontrolle am Hauptbahnhof Halle festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der 42-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde.