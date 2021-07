Fanclub aus Bennstedt trifft Idol Peter Maffay und kommt nicht mit leeren Händen

Die Anhänger kennen den Tourplan ihres Idols in- und auswendig und sind immer zur Stelle. Und: Sie kommen nie mit leeren Händen.

Halle (Saale)/MZ - Wo er ist, sind auch seine Fans. So einfach lässt sich das Verhältnis von Rockstar Peter Maffay und der Truppe um Sabine und Michael Meier aus Bennstedt beschreiben. Seit 2008 gibt es den rund 30 Mitglieder zählenden Fanclub, den das Ehepaar aus dem Salzatal mit viel Engagement und Begeisterung zusammenhält.

Wobei die Jahreszahl der Fanclub-Gründung eine nicht ganz unerhebliche Rolle spielt. Denn auf den Fan-Shirts, die die aus ganz Mitteldeutschland angereisten Mitglieder auch beim jüngsten Treffen mit ihrem Idol tragen, steht über dem Unendlichkeitssymbol das Wort „ewig“ - nach Maffays gleichnamigen Solo-Album, das eben 2008 und damit im Fanclub-Gründungsjahr erschienen ist.

„Jeder, der konnte, hatte sich ein Ticket gekauft“

Das jüngste Treffen - das ist dieses Mal allerdings kein Konzert des Sängers, sondern ein Gespräch über dessen soziales Engagement. „Jeder, der konnte, hatte sich ein Ticket gekauft“, so Michael Meier, der mit einem Dutzend Fans aus der Region in den Freylinghausensaal in den Franckeschen Stiftungen gekommen ist. Allerdings hatte nicht jeder das Glück, für das ausverkaufte Expertengespräch eine Karte zu ergattern.

Und auch dieses Mal nimmt sich der Star, der auf den Bühnen der Welt zu Hause ist, Zeit für seine Fans. „Cool, dass Ihr da seid“, so Maffays lockere Begrüßung - man kennt sich. Und natürlich kommen die Fans auch dieses Mal nicht mit leeren Händen: „Wir haben wieder einen Scheck mit, den wir jedes Mal kreativ gestalten“, so Meier. Exakt 2.222,22 Euro haben die Fans dieses Mal dabei - Erlöse aus dem letzten Klubtreffen, bei dem stets eine Tombola für den guten Zweck organisiert wird.

Auch Geburtstagsgelder und andere kleinere und größere Geldbeträge wandern in die Klub-Spardose, deren Inhalt Maffays Projekten zugutekommt. Viele Fans haben auch selbst soziale Patenschaften. „Wir haben uns nicht nur Maffays Musik und Lebenswerk verschrieben, sondern wollen seine Stiftung aktiv unterstützen“, so Sabine Meier. Und während Maffay fleißig Autogrammkarten unterschreibt und noch von den Aufnahmen mit halleschen Musikern im Steintor für ein MTV-Video schwärmt, schwören sich die Fans auf das nächste Treffen mit ihrem Idol ein: Beim Maffay-Konzert Mitte September in Magdeburg sind sie dabei - sicher wieder mit einem Scheck.