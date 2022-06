Familienvater aus Halle angeklagt

Weil er sich an Tochter und Enkeltochter vergangen haben soll, muss sich ein 57-Jähriger vor dem Landgericht verantworten.

Halle (Saale) - Vor dem Landgericht in Halle (Saale) muss sich seit Montag ein Familienvater aus Halle wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Dem 57-Jährigen wird vorgeworfen, sich Ende der 90er-Jahre an seiner 1985 geborenen Tochter und 2018 mehrfach an seiner damals drei Jahre alten Enkeltochter vergangen zu haben.