Fällt der Männertag in Halle ins Wasser?

Halle (Saale) - Der wichtigste Verbündete der Politik im Kampf gegen das Coronavirus am Männertag wird das Wetter sein. Die Prognosen sind schlecht. Das dürfte den Drang, an der frischen Luft zu sein, bremsen. Da die Inzidenz in Halle und dem Saalekreis über 100 Fälle pro 100.000 Einwohner liegt - Halle meldete am Dienstag einen Wert von 113,11 muss die Außengastronomie weiterhin geschlossen bleiben.

Stadt mahnt Hallenser zur Rücksichtnahme und Besonnenheit am Männertag

Zum Mitnehmen können Speisen und Getränke aber verkauft werden. Die Wetterküche wird aber neben den Einschränkungen des Lockdowns vielen Männern die Feierstimmung versalzen. „Am Donnerstag wird es wohl zumeist regnen und kühl sein. Ich rate zu Jacke und Schirm“, sagt Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig.

Florian Engelmann aus Halle arbeitet bei Deutschen Wetterdienst. (Foto: Julia Rau)

Die Stadt Halle will dennoch am Himmelfahrtstag verstärkt auf die Einhaltung vor allem der Kontaktbeschränkungen achten. „Wir appellieren insbesondere an die Solidarität und Rücksichtnahme der Bürger“, teilt die Pressestelle auf MZ-Nachfrage mit. Spannend wird sein, wie und ob sich die Lockerungen für Geimpfte und Genesene auswirken. So fällt für diese Gruppe die Kontaktbremse weg, nach der sich ein Hausstand bei einer Inzidenz von über 100 nur noch mit einer weiteren Person treffen darf. Allerdings ist die Frage, wie Genesene ihren Status gegenüber Ordnungsamt und Polizei nachweisen können.

Keine spezielle Corona-Kontrollen zum Männertag in Halle geplant

„Seit Montag versenden wir die Bestätigungsschreiben. Dieses Papier kann vorgezeigt werden“, so die Stadt. Es handelt sich um rund 10.000 Betroffene. Ziel sei es, die Verschickung schnellstmöglich - noch in dieser Woche - abzuschließen. Aber was passiert, wenn die Post nicht rechtzeitig vor dem Männertag eintrifft? Sollten Ordnungsamtsmitarbeiter oder Polizisten bei Kontrollen auf den Nachweis pochen, muss das Schreiben eventuell nachgereicht werden.

„Leinen los“ heißt es seit dem Wochenende am Saaleufer. Thoralf Schwade verleiht unterhalb der Peißnitzbrücke Kanus und Tretboote. (Foto:Silvio Kison)

Vor einem Jahr war die Situation am Feiertag entspannt. Die Stadt meldete einen Inzidenzwert von 0,42. Gaststätten waren geöffnet, Männertagstouren bei bestem Wetter kein Problem. Die Polizei musste bei 81 Delikten einschreiten, die einen Bezug zum Männertag hatten. „Spezielle Corona-Kontrollen planen wir nicht, das ist Aufgabe der Stadt. Aber wir leisten Amtshilfe, wenn es gewünscht wird. Und wir reagieren, sollten wir im Rahmen unseres normalen Einsatzgeschehens etwas feststellen“, sagt Polizeisprecher Thomas Müller. Er erinnert daran, dass in weiten Teilen der Innenstadt Corona-bedingt ein Alkoholverbot herrscht.

Unterdessen bereiten sich Kioske wie der „Elfen-Grund“ an der Saalepromenade auf feierfreudige Herren vor. Allerdings bleibe es bei den Vorgaben, macht das Personal klar. Dazu zählen Schutzmasken beim Bestellen und der geforderte Abstand, bevor etwa das Bier geleert werden darf. Am Montag bekam der Kiosk eine Getränkelieferung. Die werde nicht bis Donnerstag reichen. Also wurde Nachschub bestellt. (mz)