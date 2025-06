Verkehrssicherheit in Halle

Der sogenannte Fahrradbus startet am August-Bebel-Platz und fährt zur Bildungsstätte Riesenklein sowie zur Saaleschule.

Halle (Saale)/MZ. - Fast schon ein kleines Meer aus roten, blauen und anderen bunten Helmen fährt die Reilstraße hoch. Auf dem Weg zur Saaleschule und zur Bildungsstätte Riesenklein kommen immer mehr Kinder dazu, „steigen“ in den sogenannten Fahrradbus ein. Jeden Dienstag in der Schulzeit fährt dieser am August-Bebel-Platz los, und das schon seit mittlerweile drei Jahren.