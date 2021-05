Fahrerflucht: 17-Jähriger fährt unerlaubt Auto und baut Unfall

Am Freitagmorgen gegen 2.40 Uhr hat die Polizei einen Pkw-Fahrer, der ohne eingeschaltetes Licht unterwegs war, gestoppt. Laut den Beamten stellte sich dabei heraus, dass der 17-jährige Fahrer zum selben Zeitpunkt in der Muldestraße in Halle einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Fahrerflucht gegangen hat.

Bei der Kontrolle zeigte der Minderjährige gegenüber den Polizeibeamten deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,68 Promille. Ein ebenfalls durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv. Weiterhin gab der 17-Jährige an,nicht in Besitz eines Führerscheins zu seien. Die Überprüfung des Pkw ergab, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz vorlag. Die Weiterfahrt wurde dem 17-Jährigen untersagt. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. (mz)