Ein bislang unbekannter Mann hat einen anderen an der Straßenbahnhaltestelle Südstadt der Linie 2 in Halle angegriffen, indem er ihm Reizgas ins Gesicht sprühte. Wer kennt den Mann, nach dem mithilfe von Fahndungsbildern gesucht wird?

Reizgas-Angreifer schlägt an Straßenbahn-Haltestelle Südstadt zu: Wer kennt ihn?

Fahndung in Halle

Ein Mann hat einem anderen in Halle mit Reizgas ins Gesicht gesprüht.

Halle (Saale). - Die Polizei in Halle fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Samstag, 22. Juni 2024, um 1.43 Uhr in der Straßenbahnlinie 2 einem Mann Reizgas ins Gesicht gesprüht haben soll.

Der Vorfall habe sich an der Haltestelle Südstadt ereignet, heißt es weiter von Seiten der Beamten.

Nun bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werde dieser Mann:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Mann soll einen anderen mit Reizgas besprüht haben. Foto: Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Angreifer handelt oder seinen Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.