Ein Mann und eine Frau haben eine Handtasche und Geld in der Dorotheenstraße in Halle geklaut.

Halle (Saale).- Die Polizei sucht in Halle nach einem Mann und einer Frau, die bereits am Samstagnachmittag, 18. Mai 2024, einer Frau in der Dorotheenstraße in Halle die Handtasche mit Bargeld geklaut haben sollen, wie die Polizei meldet.

Außerdem sollen die Langfinger nur eine halbe Stunde später mit einer Geldkarte aus der Tasche 1.000 Euro von einem Geldautomaten in der Delitzscher Straße abgehoben haben. Nun sucht die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera des EC-Automaten nach den Dieben.

So sehen die Gesuchten aus:

Suche in Halle: Wer kennt diese Personen? Foto: Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei den Gesuchten handelt? Foto: Polizei

Wer die Gesuchten kennt oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.