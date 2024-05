Fahndung in Halle beendet Diebstahl in Spielwarengeschäft: Polizei macht mutmaßliche Täterinnen ausfindig

Vier Frauen sollen in einem Spielwarenladen in der Großen Steinstraße in Halle einen Diebstahl begangen haben. Die Polizei hat mit Fotos nach den mutmaßlichen Täterinnen gesucht – und sie finden können.