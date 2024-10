Ein Mann hat aus einem Elektronikmarkt in Halle eine sogenannte JBL-Partybox gestohlen. Nun wurde die Fahndung nach ihm eingestellt.

Identifiziert! Mann hatte "JBL-Partybox" aus Elektronikmarkt in Leipziger Straße geklaut

Fahndung in Halle eingestellt

Die Polizei in Halle war auf der Suche nach einem Dieb.

Halle (Saale). - Die Polizei war auf der Suche nach einem Mann, der bereits am 12. Februar aus einem Elektronikmarkt in der Leipziger Straße in Halle eine "JBL-Partybox" im Wert von rund 300 Euro geklaut haben soll.

Nun konnte der mutmaßliche Täter identifiziert werden, heißt es. Die Fahndung nach dem Mann wurde eingestellt und die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung um die Mithilfe bei der Suche.