Eine Kindergruppe hat in Halle für eine Explosion auf einem Parkplatz in der Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße gesorgt.

Explosion in Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße in Halle: Kindergruppe löst Einsatz aus

Eine Explosion beschädigte in der Professor-Friedrich-Hoffmann-Straße in Halle einen Parkscheinautomaten.

Halle (Saale). - Eine Gruppe aus Kindern und Jugendlichen hat am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr in der Professor-Friedrich-Hoffmann-Straße in Halle eine Explosion ausgelöst, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hörten Passanten laute Knallgeräusche auf dem dortigen Parkplatz und riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie, dass ein Parkscheinautomat beschädigt war, heißt es. Zwar sei kein Bargeld geklaut worden, doch die Übeltäter seien noch in der Nähe gewesen. Dabei soll es sich um Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren gehandelt haben, die teilweise versuchten, zu flüchten und dabei Böller von sich warfen.

Gegen die Gruppe werde nun wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, so die Polizei weiter.