Junger Exhibitionist steigt aus Straßenbahn in Halle und entblößt sich vor vier Frauen

Halle (Saale). - Ein junger Exhibitionist hat sich in der Nacht zum Freitag in der Ernst-Kamieth-Straße in Halle vor mehreren Frauen entblößt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stieg der 19 Jahre alte Mann um 0.05 Uhr aus der Straßenbahn und begann sofort, sich seiner Kleidung zu entledigen. Anschließend habe er auf einer Bank Platz genommen und dort weiter sein Geschlechtsteil gezeigt, heißt es.

Er hatte es offenbar auf vier Frauen im Alter zwischen 20 und 37 Jahren abgesehen, die auf ihn aufmerksam wurden, so die Beamten weiter. Der Mann sei wenig später von der Polizei gestellt worden.