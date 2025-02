In Halle sind vier Jugendliche von einem Mann sexuell belästigt worden. Nun sucht die Polizei anhand einer Beschreibung nach dem Täter.

Mann entblößt sich vor 14- bis 16-jährigen Mädchen: So sieht der Täter aus

Exhibitionist in Halle

In Halle ist die Polizei auf der Suche nach einem Exhibitionisten.

Halle (Saale). - Vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren sind am Samstag gegen 20.40 Uhr im Bereich Am Gastronom in Halle-Neustadt von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden.

Laut Polizei rannte der Mann zielgerichtet auf die Jugendlichen zu, zog seine Hose runter und entblößte sich. Die Jugendlichen seien daraufhin geflüchtet.

So wird der Exhibitionist beschrieben:

männlich

circa 1,60 bis 1,70 Meter groß

circa 30 bis 35 Jahre alt

schlank

schwarz/weiße Jacke

dunkle Mütze

Der Täter sei zuvor mit vier weiteren Männern unterwegs gewesen. Eine Fahndung der Polizei vor Ort habe nicht zur Ergreifung des Täters geführt.