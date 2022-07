Fassungslosigkeit und Trauer nach Todessturz in Halle-Trotha

Nachdem ein eineinhalb Jahre altes Mädchen in den Tod gestürzt ist, steht ein ganzes Viertel unter Schock.

In diesem Wohnblock passierte am Sonntag das Unglück.

Halle/MZ - Es waren furchtbare Szenen, die sich am Sonntag in Trotha abspielten. Aus einem Wohnblock war ein Kleinkind in die Tiefe gestürzt. Alarmierte Rettungskräfte konnten dem Mädchen nicht mehr helfen. Die Tragödie sorgt für Fassungslosigkeit und tiefes Mitgefühl mit der Mutter.