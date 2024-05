In der Bären-Apotheke in Halle-Neustadt können Kunden ihre Medikamente nun auch an einem Außenschalter kaufen. Das hat sich der Inhaber dabei gedacht.

Halle (Saale)/MZ - Die Bären-Apotheke in der Cloppenburger Straße in Neustadt unterscheidet sich auf den ersten Blick nicht von den anderen Apotheken in Halle. Auf etwa 60 Quadratmetern Verkaufsfläche werden rezeptfreie Produkte vor und verschreibungspflichtige Arzneimittel hinter dem Schalter feilgeboten. Das Besondere: Seit kurzem haben Kunden hier zusätzlich die Möglichkeit, mit dem Auto oder Fahrrad an die Apotheke heranzufahren, um die benötigten Medikamente über einen Außenschalter zu kaufen.