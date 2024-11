Ein Rettungssanitäter im Einsatz ist Opfer seines eigenen Patienten geworden. Der Mann, dem er eigentlich helfen wollte, griff ihn mit einem gefährlichen Gegenstand an und bedrohte ihn.

Rettungssanitäter im Einsatz angegriffen! Patient geht in Halle auf seinen Helfer los

Ein Rettungssanitäter ist in Halle bei einem Einsatz von dem Patienten angegriffen worden.

Halle (Saale). - Bei einem Rettungseinsatz ist ein Sanitäter am späten Mittwochabend in der Erhard-Hübner-Straße in Halle angegriffen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach war der Mann zunächst im Einsatz bei einem medizinischen Notfall, als er bei der nötigen Behandlung durch den 41 Jahre alten Patienten mit einem "gefährlichen Gegenstand" attackiert und bedroht wurde. Anschließend habe die Polizei zu dem Einsatz hinzugerufen werden müssen, heißt es.

Erst als die Beamten vor Ort ankamen, habe die nötige Behandlung beendet werden können, so die Polizei weiter. Nun wird in dem Fall ermittelt.