Halle/MZ. - Weihnachten ist für die meisten Menschen eine Zeit der Ruhe, des Beisammenseins, bei Bratenduft und Kerzenschein. Doch während viele es sich unterm Weihnachtsbaum gemütlich machen, verrichten andere ihren Dienst. Sie halten Straßen frei, sorgen für Sicherheit, für fließendes Wasser – und machen ein besinnliches Fest so erst möglich. Die MZ möchte sie einmal ins Rampenlicht stellen und hat dafür beispielhaft einige Sachsen-Anhalter an ihrem Arbeitsplatz zu Weihnachten besucht. So auch Oliver Kitzing von der Feuerwehr in Halle-Neustadt.