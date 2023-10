In Halle-Neustadt wollte ein Mann einen elfjährigen Jungen auf dessen Führerschein vorbereiten. Dazu setzte er ihn in ein Auto und ließ den Jungen durch die Stadt fahren.

Elfjähriger in Halle am Steuer: Kind sollte auf Führerschein vorbereitet werden

Ein Kind am Autosteuer wurde in Halle-Neustadt erwischt.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntag wurden Polizeibeamte gegen 11 Uhr auf einen Pkw in Halle-Neustadt aufmerksam, der von einem Kind gefahren wurde. Als die Insassen des Autos dies bemerkten, stoppte das Auto in der Straße Am Kirchteich. Laut Polizei wechselten das Kind und der erwachsene Beifahrer schnell die Plätze.

Nach Angaben des nun erwachsenen Fahrers, sollte der elfjährige Junge schon auf den Führerschein vorbereitet werden. Es wurde Anzeige erstattet.