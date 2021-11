Eintrittspreise für den Bergzoo in Halle werden teurer

Halle (Saale)/MZ/TGO - Die Eintrittspreise für den Bergzoo sollen steigen. Laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ist eine Erhöhung von 9,50 Euro auf 10,50 Euro für eine Tageskarte für Erwachsene geplant. Das sei immer noch günstiger als Tageskarten in Magdeburg oder Leipzig. Die Preise für die Jahreskarte sollen nicht angehoben werden. Die letzte Preiserhöhung gab es 2016.

„Aufgrund der in den letzten Jahren wieder deutlich gestiegenen Teuerungsrate und einer gewissen Unsicherheit über die Entwicklung bei den Personalkosten im Zuge zukünftiger Tarifverhandlungen hält die Geschäftsführung eine moderate Preiserhöhung für zwingend notwendig“, heißt in dem Wirtschaftsplan. Außerdem sollen Großveranstaltungen wie zum Beispiel die Lichterwelten auch bei reduzierten Besucherzahlen genug Geld einbringen, damit der Zoo in den kommenden Jahren finanziell abgesichert ist. Der Finanzausschuss berät am 16. November über den Wirtschaftsplan.