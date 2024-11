Ein Auto ist bei einem Unfall an einer Kreuzung in der Grenzstraße in Halle von einem Lkw erfasst worden. Einsatzkräfte kümmerten sich um den verletzten Fahrer.

Crash an Kreuzung in der Grenzstraße: Auto wird von Lkw erfasst - Ein Verletzter

Der Zusammenprall mit dem Lkw in der Grenzstraße in Halle war heftig.

Halle (Saale). - Zu einem Unfall ist es am frühen Donnerstagmorgen in der Grenzstraße an der Kreuzung zur Reideburger Straße in Halle gekommen.

Die Feuerwehr war in der Nacht im Einsatz in der Grenzstraße in Halle. Foto: Marvin Matzulla

Dort erfasste gegen 3 Uhr ein Lkw ein Auto. An der Stelle ist nachts die Ampel ausgeschaltet. Aufgrund dessen könnte es zu einem folgenschweren Vorfahrtsfehler gekommen sein. Bei dem Crash wurde der Fahrer des Wagens verletzt.

Im Einsatz waren ein Notarzt, die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst.