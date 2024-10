Acht Mülltonnen und -container sind im Rockendorfer Weg und der Freiimfelder Straße in Halle in der Nacht zum Freitag in Flammen aufgegangen.

Im Rockendorfer Weg und der Freiimfelder Straße standen insgesamt acht Mülltonnen in Brand.

Halle (Saale). - Zwei Mülltonnenbrände hielten Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Halle in Schach, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach brannte zunächst am späten Donnerstagabend gegen 23.50 eine Mülltonne in der Freiimfelder Straße. Als ein aufmerksamer Autofahrer dies bemerkte, zog er die Tonne noch von der angrenzenden Hauswand und anderen Mülltonnen weg und verhinderte so ein Übergreifen der Flammen, heißt es. Die Tonne wurde vollständig zerstört.

Im Rockendorfer Weg stand gegen 4 Uhr ein Müllcontainer in einem Containersammelplatz in Flammen. Hier habe das Feuer auf sechs weitere Container übergegriffen, so die Beamten weiter.

Vor Monaten kam es bereits in Halle zu einer Brandserie bei Mülltonnen.