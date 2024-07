Die Polizei suchte nach Einbrechern in Petersberg in Halle. Dort hatten die Diebe zuvor einen Großhandel um Unmengen an Zigaretten beklaut.

Polizei suchte in Petersberg: Unmengen an Zigaretten aus Großhandel in Halle geklaut

Halle (Saale)/DUR/us. - Zu einem Einbruch in einen Großhandel ist es am späten Mittwochabend in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stiegen die Langfinger kurz vor 23 Uhr in das Lager in Petersberg ein. Gestohlen wurde anschließend eine große Menge Zigaretten. Die Beamten hätten ein klaffendes Loch in den Regalen festgestellt.

Da es zu dem Einbruch kurz vor dem Eintreffen der Polizei kam, fahndeten die Beamten sofort nach den Dieben, fanden aber die Unbekannten nicht. Es wurden Spuren vor Ort gesichert. Eine genaue Schadenshöhe stehe aber noch nicht fest, heißt es.