Einbrecher stehlen Spendenbox aus Fast-Food-Laden in Halle

Halle (Saale) - Am Dienstagmorgen sind Unbekannte zwischen 01.00Uhr und 05.45 Uhr in ein Fast-Food Restaurant in der Rosenfelder Straße in Halle eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die oder der Täter eine Scheibe des Restaurants, drangen darüber in die Räumlichkeiten ein und entwendeten vom Verkaufstresen eine dort aufgestellte Spendenbox.

Über den entstandenen Schaden ist nichts bekannt. Durch die Kriminaltechnik erfolgte die Spurensuche und –sicherung. Das Polizeirevier Halle hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)