Ein 53-Jähriger ist nach einem Einbruch in Halle von der Polizei erwischt worden. Warum er ins Gefängnis musste.

Einbrecher in Halle

Ein Mann musste nach einem Einbruch in Halle ins Gefängnis.

Halle/DUR. - Am Montagmorgen ist die Polizei zu einem Einsatz in der Sonneberger Straße in Halle gerufen worden.

Durch Besitzer eines Wohngrundstückes wurden die Beamten über einen Einbruch in eine Garage informiert. Noch vor Eintreffen der Polizei floh der Tatverdächtige. Durch die eingeleitete Fahndung konnte der Beschuldigte noch in unmittelbarer Tatortnähe erwischt und vorläufig festgenommen werden.

Nach Überprüfung des 53-Jährigen war schnell klar, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Der Beschuldigte wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt der Stadt Halle eingeliefert. Zudem wurden weitere Ermittlungen gegen den 53-Jährigen eingeleitet, so die Polizei.