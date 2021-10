Drohnenshow in Halle zum Tag der Deutschen Einheit hier im Live-Stream sehen

Am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, gibt es in Deutschland zahlreiche Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung. Auch in Halle ist eine ganz besondere Aktion geplant. Wie Sie die Drohnenshow im Live-Stream sehen, erfahren Sie hier.

Halle (Saale)/DUR - Rund 200 Drohnen werden am Abend des 3. Oktober in Halle in den Himmel aufsteigen, um die Burg Giebichenstein in ein Lichtermeer zu tauchen.

Die Multimedia- und Drohnenshow bildet den Höhepunkt zu den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Wer nicht selbst vor Ort sein kann, um das Spektakel mitzuerleben, hat alternativ die Möglichkeit, die Show hier im Live-Stream zu verfolgen.

Drohenshow in Halle am Sonntag im Live-Stream sehen

Die Drohnenshow zum Tag der Deutschen Einheit in Halle startet am Sonntag, 3. Oktober 2021 um 19.30 Uhr und wird sowohl auf dem YouTube-Kanal der Landesregierung als auch auf dem YouTube-Kanal zum Tag der Deutschen Einheit ausgestrahlt. Alternativ haben wir den Stream nachfolgend auch direkt eingebunden:

Für die Aktion verantwortlich ist der Multimedia-Designer Jens Hillenkötter, der mit seiner Firma JH Technology Arts bereits unter anderem die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking im Jahr 2008 mitgestaltet hat.