Drohnenshow in Halle steht und fällt mit Inzidenz

Halle (Saale)/MZ/dsk - Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag in Halle um 7,54 auf 39,38 Fälle gesunken. Das ist insofern von Bedeutung, weil mit der Inzidenz auch das Begleitprogramm zur Einheits-Expo und zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober steht und fällt.

In der kommenden Woche will die Landesregierung die neue Eindämmungsverordnung für Sachsen-Anhalt beschließen. Bislang sind Großveranstaltungen unter freiem Himmel bis zu einer Maximalgrenze von 1.000 Personen gestattet - wenn es das Infektionsgeschehen zulässt. Am Abend des 3. Oktober ist an der Burg Giebichenstein eine Drohnenshow geplant. Wie viele Personen das Spektakel vor Ort live erleben können, hängt wesentlich von den Corona-Zahlen ab. Das hatte Staatsminister Rainer Robra (CDU) erklärt. Aber auch zur Einheits-Expo sind pandemietaugliche Programmpunkte geplant, so die kulinarischen Wochenenden mit Spezialitäten aus den 16 Bundesländern auf dem Markt.

Unterdessen führen die Impfungen gegen das Coronavirus in Halle zu einem spürbar besseren Schutz älterer Menschen. Von den neun Neuinfektionen, die die Stadt Halle am Donnerstag meldete, entfielen keine Fälle auf die Gruppe der Über-70-Jährigen. Am Montag und Dienstag gab es in diesem Altersbereich jeweils einen positiven Fall. Die meisten Infektionen in Halle betrafen zuletzt Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie das „Mittelalter“ (30 bis 49).