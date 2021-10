Halle (Saale)/MZ/kpa - Auf und um die Burg Giebichenstein in Halle haben derzeit die Techniker das Sagen. Sie bereiten die 20-minütige Multimedia- und Drohnen-Show, die am Sonntag zum Tag der Deutschen Einheit die Burg spektakulär in Szene setzen wird, vor. Am Abend des 3. Oktober werden rund 200 Drohnen in den Himmel aufsteigen und es werden Bilder auf die Oberburg projiziert.

Oberburg (Foto: Katja Pausch)