Großaufgebot der Polizei Mit Video: Herstellung von hochgefährlichen Drogen - Drogenlabor in Halle entdeckt

In Halle kam es am Donnerstag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. In der Trothaer Straße wurde ein Drogenlabor entdeckt. Auch das LKA war vor Ort.