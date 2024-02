Einbruch in Hospiz in Halle

Halle/MZ. - Ein Zeuge hat am Freitagmorgen gegen 1 Uhr die Polizei alarmiert. Er hatte einen Einbruch in das Hospiz in der Kiewer Straße gemeldet. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei haben sich die Täter mit Gewalt Zutritt zum Gebäude verschafft.

Diebe stehlen Schlüssel im Hospiz Halle

Sie stahlen einen Schlüssel, der in einem verschlossenen Kasten lag. Als Mitarbeiter der Einrichtung die Langfinger ertappten, flüchteten sie. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Erst am Freitag hatte der katholische Bischof Feige das Hospiz gesegnet. Die Einrichtung war vor einem knappen Jahr an den neuen Standort im Süden Halles gezogen.