Drei weitere Todesfälle - Inzidenzwert sinkt aber wieder

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat am Freitag 77 Neuinfektionen und drei Todesfälle gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ging zurück auf 223,71, teilte die Verwaltung mit. Drei Kliniken meldeten drei weitere Todesfälle. Eine 79-jährige Frau und eine 66-jährige Frau sind an Corona-Infektionen gestorben. Ein 81-jähriger Mann ist mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt sind damit 313 Hallenser seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid gestorben.

Laut der Stadt gibt es 1.037 infizierte Personen in Halle. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Patienten ist um vier Personen auf 133 angestiegen, davon 101 Hallenser. Auf der Intensivstation werden aktuell 41 Personen versorgt. Die Ampel steht auf gelb-rot.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 10.084 infizierte Personen, davon sind 8.734 wieder genesen. Bislang sind 72.595 Personen immunisiert, wobei 56.545 mit der ersten Dosis und 16.050 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft sind. (mz)