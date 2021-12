Drei weitere Corona-Tote in Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halle sind drei weitere Menschen am Coronavirus gestorben. Das teilte die Stadt am Samstag mit. Die anderen relevanten Daten sind gesunken. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 8,80 auf 728,53 Fälle. 257 Neuinfektionen kamen hinzu, 21 weniger als am Samstag der Vorwoche. 42 Personen liegen auf den Corona-Intensivstationen (minus 2 zum Freitag), 129 auf der „normalen“ Corona-Station (minus 8). Unterdessen wird auch am Sonntag wieder von 10 bis 16 Uhr im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße ohne Terminvergabe geimpft. Unterdessen sorgt das erweiterte Impfen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes dafür, dass die Schlagen vor den Impfzentren verschwunden sind.