Halle (Saale)/MZ - Einst war es eine bekannte und gemütliche Kneipe und zugleich ein Anlaufpunkt für Halles bunte Artistik- und Jonglierszene: das „Tohuwabohu“ in der Mittelstraße. Die Kneipe gibt es nicht mehr - das „Tohuwabohu“ aber ist geblieben und lebt dank engagierter Mitglieder eines eigens gegründeten Vereins seit 2014 in Gestalt eines Artistik- und Jonglagefestivals, das alljährlich hochkarätige Artisten, Akrobaten, Zauberer und andere Künstler nach Halle lockt, weiter. An diesem Wochenende erlebt es seine siebte Auflage.

Drei Tage Tohuwabohu in Halle: Siebte Auflage des Artistik- und Jonglagefestivals beginnt

Erstmals ist das Festival, das vom 8. bis zum 10. Oktober in Halle über die Bühne geht, im größeren Rahmen in der Sporthalle Brandberge am Kreuzvorwerk zu Gast. Die Besucher erwartet ein dreitägiges Spektakel mit Angeboten zum Mit- und Nachmachen für alle Altersgruppen, egal ob Laie oder fortgeschritten. Auch wer „nur“ zuschauen will, ist beim Festival mit seinen internationalen Stars der Szene willkommen.

In Mitmach-Workshops lernen Neugierige, wie man Bälle, Ringe, Keulen, Diabolos und Hoola Hoops wirft, fängt und balanciert, wer mag, kann sich auch in Luftartistik probieren - unter professioneller Anleitung, versteht sich. Zudem gibt es Spiele, eine offene Bühne und Wettkämpfe. Am Samstag können Zuschauer ab 19.30 Uhr die Varieté-Galashow mit einem internationalen Nummernprogramm mit Stars der Varieté-Szene genießen - darunter die Berlin Passing Girls, der dänische Rekordjongleur Lauge Benjaminsen, die Waterbowl-Artistin Linda Sander und der achtfache Weltmeister im Kunstradfahren David Schnabel.