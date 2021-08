Drei Pkw-Einbrüche: Polizei sucht nach Hinweisen zu Autodieben

Halle (Saale) - Am Montagfrüh gegen 06.20 Uhr ist am Ernst-Barlach-Ring in Halle in ein Pkw eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, brachen der oder die Diebe den abgestellten Pkw auf und durchwühlten diesen. Die Polizeibeamten konnten darüber hinaus zwei weitere aufgebrochene Pkw, die sich in der Nähe des ersten Fahrzeuges befanden, ermitteln.

Auch hier schlugen die Diebe eine Seitenscheibe der Fahrzeuge ein und durchwühlten die Innenräume. Was aus den Fahrzeugen entwendet wurde, sowie der entstandene Gesamtschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht angegeben werden, so die Beamten. Die Polizei ermittelt weiter.

Die Polizei sucht nach Personen die die Taten beobachtet haben, denen Geräusche (Glasbruch) im Tatzeitraum / im Bereich des Tatortes aufgefallen sind oder die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.