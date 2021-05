Drei Neuinfektionen - 344. Todesfall

Halle (Saale) - Halle hat am Montag drei Neuinfektionen zu vermelden. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. Wie die Stadt mitteilte, ist ein 55-jähriger Mann an einer Corona-Infektion gestorben. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt damit bei 344.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 112,69. Aktuell gibt es 755 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden 84 Menschen in Krankenhaus behandelt, davon 56 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 30 Patienten versorgt. Die Ampel der Kliniken bleibt weiterhin auf Gelb stehen.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.312 infizierte Personen, davon sind 10.213 wieder genesen. Bislang sind 84.583 Personen immunisiert, wobei 87.062 mit der ersten Dosis und 24.213 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)