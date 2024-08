Feiern, Singen, Tanzen: Dorffeste im nördlichen Saalekreis sind in der Regel gut besucht. Hier beispielsweise das Teichfest in Plößnitz im vergangenen Jahr.

Plößnitz/Dobis/MZ. - 25 Jahre ist es her, dass das Teichfest in Plößnitz, einem Ortsteil von Braschwitz, ins Leben gerufen wurde. Seitdem gehört es in dem kleinen Ort und über dessen Grenzen hinaus zur Tradition. „Es ist der Veranstaltungshöhepunkt im Jahr“, sagt Dirk Heldt, Ortsbürgermeister von Braschwitz. Viele Leute aus dem Saalekreis oder Halle würden das Fest regelmäßig besuchen. „Das Ganze fördert den Zusammenhalt in der Gemeinde.“