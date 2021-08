Dino-Austellung in Halle entführt Besucher in die Welt der Urechsen

Eine Saurier-Ausstellung in der Südstadt probiert den Spagat zwischen Wissensvermittlung und dem Spaß für die ganze Familie.

Halle (Saale)/MZ - Auf den ersten Blick sieht es wie ein Zirkus aus. Auf der Freifläche Am Sommerbad, direkt an der Merseburger Straße, steht ein großes Zelt, daneben weitere kleinere Zelte und bunte Wagen. Tiere gibt es auch, nur keine echten. Auf dem Gelände findet von diesem Donnerstag an die „Jurassic Expo“ statt, eine Dinosaurier-Ausstellung. Drei Tage habe der Aufbau gedauert, sagt Sidney Freiwald. Sie und ihre Schwester Ashanti gehören zum Familienbetrieb, der die Dino-Schau veranstaltet.

Bewegliche Figuren: Spagat zwischen Wissensvermittlung und dem Spaß

Mehr als 60 Exponate werden vor Ort gezeigt. Laut Sidney Freiwald sind viele der Dino-Figuren lebensgroß und beweglich. So kann etwa der große T-Rex Augen und Maul öffnen und den Kopf bewegen. „Er atmet auch.“ Zudem geben alle Dino-Figuren Geräusche von sich.

Neben den Figuren stehen außerdem Infotafeln mit weiteren Angaben zum jeweiligen Saurier. So erfahren Besucher etwa, dass es sich beim Cryolophosaurus um den südlichsten Dinosaurier handelt, da seine fossilen Überreste in der gefrorenen Erde des Mount Kirkpatrick gefunden worden, nur 650 Kilometer vom Südpol entfernt, und dass dieser Saurier vor 183 Millionen Jahren auf der Erde gelebt hat.

Die Dino-Schau wird ab diesem Donnerstag gezeigt. Steffen Schellhorn

Hüpfburgen zum Toben: Ausstellung soll aber ein Erlebnis für alte wie junge Gäste sein

Sidney Freiwald sagt: „Es geht schon um einen lehrreichen Ausflug. Man kann hier was lernen.“ Im Kinozelt werde außerdem ein zweistündiger Infofilm gezeigt, in dem es unter anderem darum geht, was die Saurier damals eigentlich gefressen und wie sie sich verhalten haben.

Die Ausstellung soll aber ein Erlebnis für alte wie junge Gäste sein. So gibt es auch eine Ausgrabungsstätte, wo Kinder selbst Fossilien suchen können. Es stehen drei Dino-Hüpfburgen bereit und Saurier zum Draufklettern. Und wer ein Selfie mit Dino machen will, findet laut Ashanti Freiwald vor Ort das passende Motiv.

Öffnungszeiten der Ausstellung: 5. bis 15. August, täglich von 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr