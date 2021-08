Dieser Hallenser ist der neue Fähnrich der Halloren

Halle (Saale)/MZ - Er ist der neue Fähnrich der Halloren: Christian Frosch. Traditions- und standesgemäß wird der 43-Jährige, der in einer 400 Jahre alten Familientradition steht, am Samstag mit einer feierlichen Zeremonie in sein Amt eingeführt.

Halloren berufen neuen Fähnrich

Die Investitur des Fähnrichs der Halloren und zugleich die Amtseinführung des neuen Vorstandes werden in der Moritzkirche, seit Jahrhunderten die Hauskirche der Halloren, vorgenommen. Offiziere wie der Fähnrich werden von der Brüderschaftsversammlung auf Lebenszeit gewählt. In Friedenszeiten hat das Amt reinen repräsentativen Charakter. Die feierliche Investitur des neuen Fähnrichs ist öffentlich, so dass auch die Hallenser die Jahrhunderte alten Prozedur verfolgen können.

Zunächst beginnt um 13.30 Uhr der Aufzug der Halloren von der Saline zur Moritzkirche. Punkt 14 Uhr erfolgt der Einzug der Brüderschaft durch das Halloren-Portal in die Moritz-Kirche. Nach der offiziellen Amtseinführung und der Segnung des neuen Vorstandes werden im Rahmen der Investitur dem neuen Fähnrich die Insignien seines Amtes übergeben: Er erhält Degen, Hut, Kniebänder, weiße Schuhe, Feldbinde und Schärpe sowie die Brüderschaftsfahne.

Nach dem stillen Gedenken der verstorbenen Mitglieder der Brüderschaft erfolgt der Ausmarsch aus der Kirche. Vor dem Gotteshaus versammeln sich die Halloren zum traditionellen Fahnenschwingen, angeführt durch den neuen Fähnrich. Mit dem symbolischen „Antrinken“ aus dem extra für den Anlass angefertigten Hallorenglas ist die Zeremonie gegen 15 Uhr zu Ende.