Diese Projekte könnten in Halle mittels Kohlegelder umgesetzt werden

Das Badeschiff an der Arena auf der Spree in Berlin dient der DRK-Wasserrettung als Vorbild für einen schwimmenden Pool mit Glasboden auf dem Hufeisensee. Geplant ist ein Umwelt- und Erlebniszentrum, finanziert aus dem Topf für den Strukturwandel. Der See ist eine ehemalige Braunkohlengrube.

Foto: dpa