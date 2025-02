Handy in Straßenbahn geklaut: So sehen die Täter aus (Fotos im Artikel)

Halle (Saale). - Drei junge Männer haben bereits am 13. Juli 2024 zwischen 18 und 19 Uhr in einer Straßenbahn der Linie fünf in Fahrtrichtung Kröllwitz in Halle ein Handy geklaut.

So sieht einer der Tatverdächtigen in Halle aus. Foto Polizei

Laut Polizei beträgt der Schaden rund 400 Euro. Die drei unbekannten Täter verließen nach der Tat die Straßenbahn an der Haltestelle Magdeburger Straße.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Ermittlungen seien Bilder der Videoüberwachung gesichert worden. Das Amtsgericht Halle habe nun die Veröffentlichung der Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Dieser Mann wird in Halle von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Zeugen, die Angaben zur Identität der Tatverdächtigen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 an die Polizei zu wenden.