In ein Schmuckgeschäft in der Altstadt in Halle ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

12.000 Euro Schaden nach Einbruch in Schmuckgeschäft in der Altstadt

Halle (Saale). - In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in ein Schmuckgeschäft in Halles Altstadt eingestiegen. Die Polizei wurde laut eigenen Angaben am Donnerstagmorgen über den Einbruch informiert.

Laut den Beamten verschafften sich der oder die Täter in der Nacht zu Donnerstag über ein Schaufenster gewaltsam Zutritt zum Geschäft.

Es seien Schränke durchwühlt und Schmuckstücke entwendet worden, so die Polizei. Der Gesamtschaden wird auf einen Betrag in Höhe von rund 12.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.