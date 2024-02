In Halle (Saale) sollen zwei Täter Waren aus einem Supermarkt in der Dieselstraße geklaut haben, so die Polizei.

Halle (Saale)/DUR. - Das Polizeirevier Halle (Saale) ermittelt gegen zwei Personen nach einem Diebstahl. Die beiden unbekannten Täter entwendeten am 22. November 2023 zwischen 17.45 und 17.52 Uhr in einem Supermarkt in der Dieselstraße fünf Artikel im Gesamtwert von 397,92 Euro, so die Beamten.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Bild der Videoüberwachung gesichert werden. Das Amtsgericht Halle (Saale) hat nun die Veröffentlichung des Fotos der Überwachungskamera per Beschluss angeordnet.

Nach Diebstahl aus Supermarkt: Polizei Halle sucht Zeugen

Diese beiden Personen stehen im Verdacht, Waren aus einem Supermarkt in Halle geklaut zu haben. Foto: Polizei

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der unbekannten Täter machen können.

Diese werden gebeten, sich unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.