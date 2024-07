Halle (Saale)/DUR. - Das Polizeirevier Halle ermittelt gegen einen unbekannten Mann nach einem Diebstahl.

So sieht der gesuchte Mann in Halle aus. Foto: Polizei Halle

Der unbekannte Täter entwendete laut Polizei am 22. Januar 2024 um 18.58 Uhr in einem Supermarkt in der Damaschkestraße in Halle zwei Flaschen Cognac im Gesamtwert von 89,98 Euro.

Dieser Mann hat laut Polizei Waren aus einem Supermarkt in Halle entwendet. Foto: Polizei Halle

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.