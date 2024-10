Ein Mann hat in Halle Kuscheltiere aus einem Einkaufscenter am Rennbahnring geklaut. Nun sucht die Polizei anhand von Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Mann klaut Kuscheltiere aus Saale-Center: So sieht der Täter aus (Fotos im Artikel)

Diebstahl in Halle

In Halle ist die Polizei auf der Suche nach einem Kuscheltierdieb.

Halle (Saale). - Bereits am 30. April hat ein Mann zwischen 12.30 und 13 Uhr aus einem Einkaufscenter am Rennbahnring, dem Saale-Center in Halle, Plüschtiere entwendet.

Nun ermittelt das Polizeirevier Halle gegen den unbekannten Täter wegen Diebstahls.

Dieser Mann wird in Halle gesucht. Foto: Polizei

Im Rahmen der Polizeiermittlungen seien Bilder der Videoüberwachung gesichert worden.

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Halle

Das Amtsgericht Halle habe nun die Veröffentlichung der Überwachungskamerafotos per Beschluss angeordnet.

Dieser Mann steht im Verdacht, Plüschtiere in Halle geklaut zu haben. Foto: Polizei

Die Polizei sucht nun nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 zu melden.