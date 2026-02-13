Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Ladendieb in Halle ist aufgehoben. Die Polizei konnte den gesuchten Mann finden.

Nach Fahndung mit Fotos: Polizei schnappt mutmaßlichen Ladendieb in Halle

Diebstahl in der Großen Ulrichstraße

In Halle sucht die Polizei nach einem Ladendieb.

Halle (Saale). – Die Polizei Halle hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der verdächtigt wurde, im Mai 2025 Waren im Wert von 400 Euro gestohlen zu haben, aufgehoben.

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Gesuchte ermittelt werden.