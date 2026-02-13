Diebstahl in der Großen Ulrichstraße Nach Fahndung mit Fotos: Polizei schnappt mutmaßlichen Ladendieb in Halle
Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Ladendieb in Halle ist aufgehoben. Die Polizei konnte den gesuchten Mann finden.
Aktualisiert: 17.02.2026, 07:59
Halle (Saale). – Die Polizei Halle hat die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Mann, der verdächtigt wurde, im Mai 2025 Waren im Wert von 400 Euro gestohlen zu haben, aufgehoben.
Wie die Polizei mitteilt, konnte der Gesuchte ermittelt werden.