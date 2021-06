Halle (Saale) - Am Dienstag hat sich zwischen 07.50 Uhr bis 11.30 Uhr in der Bugenhagenstraße in Halle zu einem Diebstahl ereignet. Wie die Polizei mitteilte, stahlen Unbekannte auf der Ladefläche eines Transporters einen abgestellten Vibrationsverdichter. Der Schaden wird durch geschädigte Firma mit circa 1.800 Euro beziffert. Durch das Polizeirevier Halle (Saale) wurden die Ermittlungen aufgenommen. (mz)