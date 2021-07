Halle (Saale)/MZ - Nachdem ab Montagvormittag mit Fotos öffentlich nach zwei unbekannten männlichen Tätern gesucht wurde, konnten bereits am Nachmittag ein 20-jähriger und ein 21-jähriger Mann aus Halle ermittelt werden. Diese werden beschuldigt, in der Nacht vom 18. zum 19.3.2021 in fünf Gärten in einer Kleingartenanlage im Birkhahnweg in Halle eingebrochen zu sein.