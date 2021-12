Dieb wird von Rentner verfolgt und gestellt

Halle/MZ - Einer 73-jährigen Frau ist am Mittwoch von einem Mann in der Sparkasse am Leipziger Turm die Geldkarte entrissen worden. Die Frau war gerade dabei, Geld abzuheben. Mit der gestohlenen Geldkarte floh der Mann. Doch er kam nicht weit. Denn der 77-jährige Ehemann der Frau verfolgte den 49-jährigen Dieb, der erst in einen Hinterhof, dann in ein Bürogebäude flüchtete. In dem Gebäude gelangt es dem Rentner, den Täter zusammen mit einem anderen Zeugen zu stellen. Der Mann gab die Geldkarte zurück. Wie die Polizei mitteilte, haben die zwischenzeitlich alarmierten Beamten den Dieb in dem Bürogebäude festgenommen und ihn in Gewahrsam genommen.