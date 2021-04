Halle (Saale) - Die Polizei in Halle hat nur zwei Stunden nach der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera einen 26-jährige Mann ermittelt. Dieser wird verdächtigt, in einem Drogeriemarkt in der Leipziger Straße in Halle an zwei Tagen im Dezember 2020 Parfüm im Gesamtwert von 197,96 Euro gestohlen zu haben. (mz)