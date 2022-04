Die Himmelsscheibe von Nebra geht von Halle aus auf große Reise

Am Sonntag endet die Ausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra - Neue Horizonte“. Mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen kommt die Scheibe nun ins British Museum in London.

Halle (Saale)/MZ - An diesem Sonntag ist die Himmelsscheibe zum vorerst letzten Mal im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu sehen. Dann nämlich endet die Ausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra - Neue Horizonte“ und das Artefakt wird für einige Monate im British Museum in London ausgestellt werden - als ein zentrales Exponat in einer Ausstellung über die Welt von Stonehenge. „Dies unterstreicht den Wert der Scheibe als Botschafter von Weltgeltung des überaus reichen Kulturerbes unseres Landes Sachsen-Anhalt“, sagt Museumsdirektor Harald Meller. Die Kooperation mit den Briten erlaube, dass einige seltene Ausstellungsstücke von dort in Halle zu sehen waren. Das Cape von Mold, ein knapp 4.000 Jahre alter Schulterschmuck einer Priesterin, verließ etwa zuletzt in den 80ern das Vereinigte Königreich. Die „neuen Horizonte“, die die Ausstellung verspricht, bedeute, dass auch kulturelle Ähnlichkeiten zwischen den Schöpfern des Capes und denen der Himmelsscheibe beleuchtet werden.