Diakoniekrankehaus Halle stellt neuen Chefarzt vor

Personalkarussell im Diakoniekrankenhaus Halle: Ein rennommierter Chefarzt vom Uniklinikum ist jetzt auch in der Diakonie tätig.

Halle (Saale)/MZ - Das Diakoniekrankenhaus hat sich im Bereich Chirurgie neu aufgestellt. Professor Jörg Kleef vom Universitätsklinikum Halle (UKH) ist neuer Chefarzt und Leiter der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie (Chirurgie des Bauchraumes). Er sei ein international renommierter Experte auf seinem Gebiet und habe unter anderem bereits an Unikliniken in Heidelberg und München gearbeitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Diakoniewerks.